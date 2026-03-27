В Татарстане снизилось число преступлений с участием мигрантов
С начала года в Татарстане раскрыли 77 преступлений с участием мигрантов
В Татарстане за первые два месяца 2026 года правоохранительные органы раскрыли 77 преступлений, совершённых с участием иностранных граждан. Об этом сообщил заместитель главы МВД по вопросам миграции Денис Дзьоник, передаёт «Татар-информ».
По его словам, чаще всего такие правонарушения связаны с кражами — именно эта категория остаётся наиболее распространённой как среди преступлений, совершаемых мигрантами, так и против них.
При этом отмечается положительная динамика: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число подобных преступлений снизилось более чем на 40%.
