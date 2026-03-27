Метеоролог рассказал, когда в Москву придет жаркая погода

Метеоролог Михаил Семёнов заявил, что в Москве и регионах Центральной России жаркая погода может установиться уже в конце апреля. Об этом пишет NEWS.ru.



Согласно его утверждению, в этот период температура воздуха в регионах европейской части России будет близка к летним показателям: термометры могут фиксировать значения от +18 до +21 градуса.

«Во всяком случае в дневное время в Москве можно будет ходить в футболках», — поделился специалист.

До этого времени москвичи столкнутся с похолоданием и обильными осадками, добавил метеоролог. По его словам, апрель будет дождливым месяцем. При этом Семёнов предупредил, что возможны осадки в виде мокрого снега.

