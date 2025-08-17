Блогер Илья Варламов* может лишиться квартиры в Москве из-за приговора
Блогер и общественный деятель Илья Варламов* рискует лишиться своей московской квартиры после вынесения приговора по уголовному делу, связанному с обвинениями в распространении фейков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о двухкомнатной квартире площадью 64 квадратных метра, расположенной в районе Северное Тушино. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 11 миллионов рублей.
Уголовное дело против Варламова* было возбуждено по статье, связанной с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента. После судебного решения квартира блогера может быть конфискована в качестве меры наказания.
Блогера заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Ему предстоит выплатить штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того ему запретили администрировать сайты в течение четырех лет.
