Блогер Илья Варламов* может лишиться квартиры в Москве из-за приговора

17 августа 2025, 12:52

Илья Варламов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Блогер и общественный деятель Илья Варламов* рискует лишиться своей московской квартиры после вынесения приговора по уголовному делу, связанному с обвинениями в распространении фейков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.