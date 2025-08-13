Прокурор запросил 8 лет колонии для Варламова* за дискредитацию ВС РФ

13 августа 2025, 16:37

Прокурор запросил 8 лет колонии для Варламова* и штраф в 99 млн руб

Илья Варламов* (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Прокурор потребовал для блогера Ильи Варламова*, признанного в РФ иноагентом, восемь лет колонии и штраф в 99 млн рублей; ходатайство по делу было заявлено заочно, сообщили в суде ТАСС.