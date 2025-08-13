Прокурор запросил 8 лет колонии для Варламова* за дискредитацию ВС РФ
Прокурор потребовал для блогера Ильи Варламова*, признанного в РФ иноагентом, восемь лет колонии и штраф в 99 млн рублей; ходатайство по делу было заявлено заочно, сообщили в суде ТАСС.
Варламову* вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ) и часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, установленных законом об иноагентах).
Журналист внесен в список иноагентов в марте 2023 года в соответствии с федеральным законодательством.
Перед этим стало известно о прекращении производства в отношении комика Семена Слепакова*
*Признаны иноагентами в РФ
