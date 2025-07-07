Суд 11 июля рассмотрит дело блогера Ильи Варламова* о фейках о российской армии
В Мещанском суде Москвы 11 июля пройдет предварительное слушание по делу против блогера Ильи Варламова* по поводу распространения фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.
«Предварительное слушание назначено на 11 июля», — рассказали агентству в суде.
Ранее столичная прокуратура возбудила дело в отношении Варламова за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и уклонение от обязанностей иноагента. За год блогер уже дважды привлекался к административным нарушениям по поводу последнего обвинения.
Подчеркивается, что Варламов распространял фейки о российской армии за территорией страны.
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