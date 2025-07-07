Суд 11 июля рассмотрит дело блогера Ильи Варламова* о фейках о российской армии

07 июля 2025, 23:48

Фото: iStock/Zolnierek

В Мещанском суде Москвы 11 июля пройдет предварительное слушание по делу против блогера Ильи Варламова* по поводу распространения фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.







«Предварительное слушание назначено на 11 июля», — рассказали агентству в суде.





Илья Варламов* признан иноагентом на территории РФ