Блогер-иноагент задолжал налоговой почти 200 тысяч рублей
У блогера Майкла Наки* (признан иноагентом в РФ) образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом свидетельствуют материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
В апреле 2024 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов блогера из-за долга в 198 433 рубля. С октября того же года главное межрегиональное управление ФССП взыскивает с Наки* еще более 101 тысячи рублей «налогов и сборов, включая пени», а также исполнительский сбор в размере 7,2 тысячи рублей.
В 2025 году блогер избежал оплаты задолженности. В сентябре на него завели исполнительное производство по решению московского суда, но уже в ноябре прекратили из-за невозможности выяснить местонахождение должника или его активов.
Ранее в столичном главке СК сообщили, что в отношении Наки* возбуждено уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России. Сейчас рассматривается вопрос о его международном розыске и аресте.
До этого блогера уже осудили на 11 лет за распространение фейков о ВС РФ. В сентябре 2022 года Минюст внес его в реестр иноагентов.
