Блогер-иноагент задолжал налоговой почти 200 тысяч рублей

08 марта 2026, 11:52

Блогер Наки* задолжал ФНС более 198 тысяч рублей

Фото: iStock/blinow61

У блогера Майкла Наки* (признан иноагентом в РФ) образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом свидетельствуют материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.