Бар звезды «Жуков» задолжал более 3 млн рублей поставщикам и ФНС
Федеральная налоговая служба заблокировала счета единственного действующего бизнеса актёра Максима Лагашкина — Dream Bar в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Общая задолженность заведения превысила три миллиона рублей. В 2024 году руководство бара перестало полностью рассчитываться с контрагентами. Поставщики продуктов и алкоголя подали к компании шесть исков на общую сумму 1,6 миллиона рублей.
Суд встал на сторону истцов, однако фирма погасила долги лишь частично. Это привело к возбуждению исполнительного производства. К концу прошлого года Dream Bar накопил 1,8 миллиона рублей долга перед ФНС.
В результате налоговая служба заблокировала счета юридического лица. В 2026 году ситуация для бизнеса Лагашкина осложнилась новыми разбирательствами: за полтора месяца контрагенты подали ещё четыре иска на сумму 245 тысяч рублей.
