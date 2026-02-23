Бар звезды «Жуков» задолжал более 3 млн рублей поставщикам и ФНС

23 февраля 2026, 10:03

ФНС заблокировала счета бара Максима Лагашкина из-за долга в 1,8 млн рублей

Максим Лагашкин (Фото: Instagram* @maximlagashkin)

Федеральная налоговая служба заблокировала счета единственного действующего бизнеса актёра Максима Лагашкина — Dream Bar в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.