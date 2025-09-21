Блогер Лебедев показал доставшиеся ему по наследству боевые ордена деда
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился семейной реликвией – боевыми наградами своего деда, генерал-полковника, ветерана Великой Отечественной войны Валентина Лебедева.
В одном из последних выпусков новостного обзора, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», блогер показал ордена и рассказал о планах создать дома памятный стенд в память о героизме и заслугах родственника.
По словам дизайнера, его деда наградили двумя орденами Александра Невского и двумя орденами Красной Звезды, а также множеством медалей и наград, полученных уже в послевоенное время за службу и участие в ветеранских инициативах.
«Я хочу, чтобы следующие поколения знали, какой был прекрасный у меня дед и какие у него были достижения», – подчеркнул Лебедев.