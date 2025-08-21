Клещ напал на Артемия Лебедева в Подмосковье
Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал жертвой укуса клеща во время прогулки в лесу в Истринском районе Подмосковья. Об этом он сообщил в своём блоге, сопроводив рассказ фотографией и призывом к подписчикам быть осторожнее на природе.
По словам Лебедева, зуд он почувствовал уже дома. Осмотрев кожу, обнаружил клеща, присосавшегося к ноге. Дизайнер немедленно обратился за медицинской помощью. Врач в местной больнице аккуратно извлёк клеща и поместил его в контейнер для возможного анализа на инфекционные заболевания – в первую очередь, на клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз).
Несмотря на рекомендации специалистов, Лебедев отказался сдавать клеща в лабораторию по «личным причинам». Тем не менее, уже на следующий день он посетил инфекциониста, чтобы исключить возможные риски заражения.
Медик, проводивший осмотр, подтвердил, что блогер ранее проходил вакцинацию от клещевого энцефалита, однако рекомендовал ему курс антибиотиков – на случай возможного заражения боррелиями, от которых прививка не защищает.
В завершение своего поста Лебедев призвал всех, кто любит гулять в лесу, не забывать о мерах предосторожности и обязательно осматривать себя и детей после прогулок.
Врачи напоминают: в сезон активности клещей особенно важно носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и своевременно обращаться к специалистам при обнаружении укуса.
