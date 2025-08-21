Клещ напал на Артемия Лебедева в Подмосковье

21 августа 2025, 15:38

Артемий Лебедев (фото: Telegram @temalebedev)

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал жертвой укуса клеща во время прогулки в лесу в Истринском районе Подмосковья. Об этом он сообщил в своём блоге, сопроводив рассказ фотографией и призывом к подписчикам быть осторожнее на природе.