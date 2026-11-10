«Надеемся победить рак»: Лерчек ждёт разрешения на поездку в Китай ради лечения

10 ноября 2026, 22:06

Блогер Лерчек сообщила об ухудшении зрения после второго курса химиотерапии

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Блогерша Лерчек рассказала о самочувствии после второго курса химиотерапии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По её словам, лечение пока не остановило проблемы со зрением — она продолжает его терять. Несмотря на непростой период, блогерша и её близкие надеются найти возможность пройти дополнительное лечение.



Сейчас супруги ожидают ответа по поводу разрешения на поездку в Китай. Именно там Лерчек рассчитывает пройти лечение с помощью вакцины. Семья надеется, что необходимые документы удастся получить в ближайшее время и поездка состоится как можно скорее.





«Мы всё ещё ждём ответа по поводу разрешения, чтобы полететь в Китай на вакцину, и надеемся, что как можно скорее можно будет вылететь и победить рак», — поделилась Лерчек.