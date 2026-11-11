Защита Лерчек подала во ФСИН обращение о выезде в Китай на лечение
Защита блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) просит разрешить ей лечение рака в Китае.
Ранее адвокаты уже просили суд разрешить Чекалиной выехать в другую страну для CAR-T-клеточной терапии, но судья это обращение не рассмотрел. Как сообщил РИА Новости представитель девушки Константин Третьяков, они вновь подали ходатайство.
«Мы подали обращение во ФСИН с просьбой разрешить Валерии выезд на лечение в Китай», — заявил он.Напомним, что Мосгорсуд 5 ноября утвердил приговор Лерчек по делу о незаконных валютных операциях: пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года.
Рассрочку на выплату штрафа суд не предоставил. По словам Третьякова, доход блогера в прошлом году составил 344 тысячи рублей, штраф она должна заплатить до 3 января, иначе приставы могут возбудить производство.