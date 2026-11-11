Защита Лерчек подала во ФСИН обращение о выезде в Китай на лечение

11 ноября 2026, 09:16

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Защита блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) просит разрешить ей лечение рака в Китае.





Ранее адвокаты уже просили суд разрешить Чекалиной выехать в другую страну для CAR-T-клеточной терапии, но судья это обращение не рассмотрел. Как сообщил РИА Новости представитель девушки Константин Третьяков, они вновь подали ходатайство.

«Мы подали обращение во ФСИН с просьбой разрешить Валерии выезд на лечение в Китай», — заявил он.