Певица Лариса Долина объявила о паузе в концертной деятельности
Народная артистка России Лариса Долина берёт паузу в концертной деятельности. Певице нужно время, чтобы восстановить физические и моральные силы.
О своём решении знаменитость сообщила зрителям во время сольного концерта в Коломне. Выступая на сцене, Долина отметила для себя важную дату.
«В этом году я отпраздновала 1 сентября свой большой творческий юбилей — исполнилось ровно 55 лет, как я в профессии», — заявила звезда.Певица поделилась, что за более чем полвека на сцене ей довелось пережить немало, но всё это было ради «горящих и счастливых глаз зрителей, их аплодисментов, поддержки и любви». При этом артистка подчеркнула, что перерыв будет недолгим — сейчас он просто крайне необходим.