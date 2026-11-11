Певица Лариса Долина объявила о паузе в концертной деятельности

11 ноября 2026, 23:23

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Народная артистка России Лариса Долина берёт паузу в концертной деятельности. Певице нужно время, чтобы восстановить физические и моральные силы.





О своём решении знаменитость сообщила зрителям во время сольного концерта в Коломне. Выступая на сцене, Долина отметила для себя важную дату.



«В этом году я отпраздновала 1 сентября свой большой творческий юбилей — исполнилось ровно 55 лет, как я в профессии», — заявила звезда.