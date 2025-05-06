Блогер Литвин улетел в ОАЭ на фоне возможного вызова в военкомат

Михаил Литвин (Фото: Telegram/ @litvintm)
Михаил Литвин своеобразно отреагировал на информацию об аннулированном военнике и необходимости явки в военкомат. Блогер собрал своих друзей и улетел в ОАЭ.
Официальная версия молодого человека о причине срочного отъезда из страны — желание полетать на парашютах. Об аннулировании военного билета Литвину стало известно месяц назад. С учетом того, что блогеру 25 лет, в ближайшее время ему должна прийти повестка о необходимости явки в военкомат. Парень должен пройти срочную службу.
По информации Mash, Литвин со своей подругой уже с конца апреля в ОАЭ. Блогер уже активно постит видео, как проходит обучение по прыжкам на парашюте. Накануне он объявил, что получил права на такой вид экстремального отдыха.
По обновленному закону об электронных повестках, если получатель таковой не явится в военкомат в течение следующих 20 дней, то в отношении него вводятся ограничения, вплоть до запрета регистрации недвижимости и вождения автомобиля.
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По информации Mash, Литвин со своей подругой уже с конца апреля в ОАЭ. Блогер уже активно постит видео, как проходит обучение по прыжкам на парашюте. Накануне он объявил, что получил права на такой вид экстремального отдыха.
По обновленному закону об электронных повестках, если получатель таковой не явится в военкомат в течение следующих 20 дней, то в отношении него вводятся ограничения, вплоть до запрета регистрации недвижимости и вождения автомобиля.
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