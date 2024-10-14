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Блогер Михаил Литвин извинился за драку с фанатом ЦСКА и признал свою вину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам Литвина, больше подобного не повторится. Он отметил, что сожалеет о своей выходке.
В настоящее время в суде блогеру избирают меру пресечения.
Напомним, Михаила Литвина задержали в субботу, 12 октября, после матча его команды с футболистами команды Басты — СКА Ростов-на-Дону. Блогеру не понравилось, что болельщики якобы оскорбляли его. Поэтому он напал на одного из болельщиков. После этого Литвина вывели со стадиона и доставили в отдел вместе с другом Рустамом Ахмадулаевым. Ранее на блогера составили административный протокол.
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В настоящее время в суде блогеру избирают меру пресечения.
Напомним, Михаила Литвина задержали в субботу, 12 октября, после матча его команды с футболистами команды Басты — СКА Ростов-на-Дону. Блогеру не понравилось, что болельщики якобы оскорбляли его. Поэтому он напал на одного из болельщиков. После этого Литвина вывели со стадиона и доставили в отдел вместе с другом Рустамом Ахмадулаевым. Ранее на блогера составили административный протокол.
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Екатерина Коршунова