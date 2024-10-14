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Блогер Михаил Литвин извинился за драку с фанатом ЦСКА

14 октября 2024, 12:44
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Блогер Михаил Литвин извинился за драку с фанатом ЦСКА и признал свою вину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам Литвина, больше подобного не повторится. Он отметил, что сожалеет о своей выходке.

В настоящее время в суде блогеру избирают меру пресечения.



Напомним, Михаила Литвина задержали в субботу, 12 октября, после матча его команды с футболистами команды Басты — СКА Ростов-на-Дону. Блогеру не понравилось, что болельщики якобы оскорбляли его. Поэтому он напал на одного из болельщиков. После этого Литвина вывели со стадиона и доставили в отдел вместе с другом Рустамом Ахмадулаевым. Ранее на блогера составили административный протокол.

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#блогер
#тюрьма
#суд
#футбол
Представители Павловского Посада приняли участие в форуме волонтёров Подмосковья
14 октября 2024, 12:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ежегодный форум «Волонтёры Подмосковья» состоялся в одном из городов региона, активное участие в мероприятии приняли молодые представители Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участники форума обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы волонтёрства и прокачали свои навыки в различных сферах. Спикеры форума рассказали, как сохранить мотивацию, совершая добрые дела, а также объяснили значение командной работы», — говорится в сообщении.
В рамках форму также провели интеллектуальную игру «Своё дело», в которой команда из Павловского Посада заняла третье место. Этот успех вдохновил ребят на продолжение волонтёрской деятельности и укрепил командный дух.

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#павловский посад
#волонтеры
#форум
#конкурс
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«Мини-бабье лето»: Синоптик рассказал, какой будет третья неделя октября
Синоптик Шувалов: с 16 октября до конца недели осадков не ожидается
14 октября 2024, 12:42

Фото: iStock/engineervoshkin

Третья неделя октября интригует своим разнообразием: солнце, дождь, моросящий снег. Какой погоды в Москве и области ожидать на этой неделе?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что осадки в Москве и области закончатся 15 октября — во вторник.

«Погода испортилась. Готовится ухудшение погоды, поднялся ветер, начало накрывать плотной облачностью. Сегодня, 14 октября, это реализовалось в виде дождя, мокрый снег на подходе. Температура будет такой, что определение «предзимняя погода» будет очень точным. Дожди и осадки закончатся во вторник в первой половине дня, и тогда мы все-таки потихоньку будем настраиваться на более приличную погоду», — сказал синоптик.

По его словам, со среды, 16 октября, и до конца недели осадков не ожидается, однако дневная температура будет 7, 9 градусов.

«Мини-бабье лето, но достаточно прохладное. Только на выходных можем рассчитывать на что-то близкое к 10 градусам в дневные часы, а ночью могут быть заморозки по области», — поделился эксперт.

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#дожди
#прогноз погоды
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Представитель Подмосковья стал призёром хакатона «Искусственный интеллект»
14 октября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Итоги Северо-Западного окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» подвели в Санкт-Петербурге, в число призёров вошла команда «[ RASCAR ] banana overfit capybaras», одним из участников которой был Максим Машталер из Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«Команда «[ RASCAR ] banana overfit capybaras» заняла второе место в кейсе Корпоративного университета РЖД «Разработка QnA чат-бота на основе базы знаний», — отмечается в сообщении.
Всего в окружном хакатоне приняли участие около 900 человек: это начинающие и профессиональные ИТ-специалисты со всей России, самому младшему участнику —Тихону Смирнягину из Санкт-Петербурга — исполнилось 14 лет, самому старшему — Михаилу Ларину из Новосибирской области — 78 лет.

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#хакатон
#конкурс
#программирование
#искусственный интеллект
#приз
#московская область
#подмосковье
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В «Острове мечты» отпразднуют Всероссийский День Отца
14 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/Drazen Zigic

16 и 20 октября в культурно-развлекательном центре «Остров мечты» состоятся мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня Отца при поддержке Департамента культуры города Москвы, партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Отцы России».
На празднованиях Дня Отца мужчинам, воспитавшим Героев СВО, вручал общественную медаль «Отец солдата».

16 октября в Концертном зале «Москва» поздравят отцов и выступят ведущие звезды российской эстрады: Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Денис Майданов, Николай Расторгуев и многие другие.

20 октября самые знаменитые отцы страны посадят дерево в ландшафтной зоне «Остров мечты». Это место станет первой аллеей отцов в сердце Москвы. Также в этот день посетители парка и гости мероприятия смогут принять участие в интерактивной познавательной программе с мастер-классами и концертной программой, где также выступят популярные артисты.

Организатором празднования Всероссийского Дня Отца выступает Медиа группа АНО «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ «Территория первых», которую возглавляет первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов. Мероприятие будет транслировать один из федеральных каналов, чтобы жители всей России смогли приобщиться к празднику.

Напомним, Всероссийский День Отца учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

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Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
14 октября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО

Обучающий семинар по совместной деятельности духовенства и работников уголовно-исполнительной системы для исправления, социализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных провели во ФСИН России, от Подмосковья участие в мероприятии приняли православные священники Михаил Куземка и Сергий Головенко, а также представитель Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев, сообщает пресс-служба областного главка ФСИН.
«На семинаре с приветственным словом выступили руководитель группы организации работы с верующими Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН РФ полковник внутренней службы Сергей Гуров и исполняющий обязанности председателя Синодального отдела РПЦ по тюремному служению иерей Кирилл Марковский», — говорится в сообщении.
Кроме того, собравшиеся заслушали доклад завкафедрой религиозных дисциплин Казанского исламского университета Дамира Шагавиева об истоках исламского фундаментализма и особенностях религиозных воззрений крайних исламистов. А замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин рассказал о политическом исламе. Был прочитан и ряд других докладов, в том числе посвящённых использованию традиционных духовно-нравственных ценностей для противодействия идеологии терроризма в местах заключения.

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#фсин
#московская область
#подмосковье
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В Балашихе капитально отремонтируют около четырёх километров теплосетей
14 октября 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт почти четырёх километров тепловых сетей проведут в Балашихе, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано Единой информационной системе в сфере, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации и проведение капитального ремонта на тепловых сетях на участках в районе шоссе Энтузиастов, улиц Фучика, Терешковой, Фадеева, Комсомольской, Быковского, Некрасова и проспекта Ленина. Общая протяжённость подлежащих ремонту участков теплосетей составляет 3943 метра», — говорится в сообщении.
Все работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 323 миллиона 937 тысяч 40 рублей, заявки принимаются до 22 октября.

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#балашиха
#комитет по конкуретной политике мо
#теплоснабжение
#теплотрасса
#капитальный ремонт
#капремонт
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Заммэра Бирюков сообщил про обустройство экомаршрута в «Парке Яуза» в Москве
14 октября 2024, 11:33

Фото: сайт мэра Москвы

Экомаршрут в «Парке Яуза» обустроили в столице, сообщил заммэра Москвы по благоустройству и ЖКХ Петр Бирюков. По словам чиновника, работы ведутся на Тенистом проезде и Сельскохозяйственной улице.
«В рамках проекта отремонтировали старый участок экомаршрута и обустроили новый, теперь его общая протяженность составляет почти 2,1 километра», — пояснил Бирюков.
Он отметил, что разрытий практически нет, поскольку маршрут выполнен на свайном основании. На экотропе, добавил Бирюков, имеется архитектурно-художественная подсветка. Речь идет о 840 светильниках, встроенных в перила. Освещение мягкое и теплое, а оборудование энергоэффективное. Предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.

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#москва
#благоустройство
#парки
#новости
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Ефимов: эстакада на южном участке МСД готова на 80%
14 октября 2024, 11:22

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Готовность эстакады – съезда с МКАД в сторону области на десятом участке южного направления МСД составляет 80%. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба столичного градкомплекса.
«Продолжаются работы по устройству эстакады – съезда с Московской кольцевой автомобильной дороги в рамках создания участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Здесь в полном объеме завершено бетонирование парапетного ограждения», — сказал Ефимов.

Он отметил, что в настоящее время строители уже начинают работы по гидроизоляции и укладке асфальта с последующим нанесением разметки.
При этом на сегодняшний день эстакада готова на 80%, конструктивная часть полностью завершена. Сейчас идет окрашивание эстакады и прокладка инженерных сетей.

При этом глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что на десятом участке южного направления МСД уже ввели в эксплуатацию более четырех километров дорог и три искусственных сооружения.

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#дороги
#шоссе
#трассы
#эстакада
#строители
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Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году
Котяков: маткапитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей в 2025 году
14 октября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Материнский капитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей в 2025 году, на второго ребенка — на 61 тысячу. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. По его данным, этой мерой поддержки должны будут воспользоваться больше 1 миллиона человека.
«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка - плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», — отметил он.
Котяков также напомнил, что в феврале следующего года маткапитал проиндексируют на уровень инфляции, в планах — на 7,3%.

Министр труда пояснил, что таким образом семьи, в которых родился первый ребенок, получат 677 тысяч рублей благодаря этой мере поддержки, а семьи со вторым малышом — 894 тысячи, если не получали маткапитал после рождения первенца.

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