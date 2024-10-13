206 млн рублей арестовали на счетах бросившего в сугроб ребенка блогера Косенко

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Суд в Москве арестовал счета блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного сына в сугроб и выложил видео в соцсети. По данным правоохранительных органов, общая сумма арестованных средств превышает 206 миллионов рублей.
«Косенко обвиняют по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или зарплату за год. Доход Косенко за 2023 год составил около 206 миллионов 381 тысячи рублей», — цитирует источник ТАСС.
Всего у блогера нашли 43 счета в разных российских банках — арестовали все.
Видео с брошенным в снег ребенком блогер опубликовал в январе 2024 года. После проверки против Косенко возбудили уголовные дела о ненадлежащем воспитании ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Сейчас отец мальчика в розыске, ему грозит до 10 лет колонии.
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