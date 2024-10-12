Блогеру Мише Литвину грозит 15 суток за хулиганство

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Блогера Михаила Литвина задержали за нападение на футбольного болельщика. Это произошло во время матча Медиалиги, в котором его команда Lit Energy играла с футболистами СКА из Ростова-на-Дону.
Со стадиона блогера вывели сразу, сообщает телеграм-канал Mash. На него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ после конфликта с 44-летним фанатом ростовчан Сергеем Плыниным. Последний также доставлен в отдел полиции. Он позволял себе в адрес Миши кричалку, которая ставила под сомнение сексуальную ориентацию блогера, за что получил по лицу.
То, что известного авто-блогера быстро эвакуировали со стадиона, пусть и в отдел полиции, возможно, уберегло его от серьёзных неприятностей. Дело в том, что Плынин, которого он ударил, носит прозвище Маугли и известен как один из лидеров легендарной околофутбольной группировки болельщиков ЦСКА «Ярославка». Он до сих пор считается одним из самых крутых и жёстких бойцов среди фанатов, несмотря на возраст.
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