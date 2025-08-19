Блогер Никита Ефремов заложил свою долю в кроссовочном бизнесе сети «Магнит»
Блогер Никита Ефремов заложил свою долю в кроссовочном бизнесе юрлицу сети «Магнит» — ЗАО «Тандер». Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Как оказалось, Никите принадлежит только половина доли в компании «Ефремов Групп», да и то на нее наложено обременение в виде залога от краснодарской фирмы «Сельта». Как раз эта организация на 99% принадлежит ЗАО «Тандер».
В управленческий состав Ефремов не входит еще с января этого года. При этом Никита до сих пор числится как учредитель компании. В прошлом году чистая прибыль «Ефремов Групп» составила всего 556 тысяч рублей. В 2023-м компания и вовсе отработала в убыток.
