Блогер Никита Ефремов заложил свою долю в кроссовочном бизнесе сети «Магнит»

19 августа 2025, 13:42

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Никита Ефремов заложил свою долю в кроссовочном бизнесе юрлицу сети «Магнит» — ЗАО «Тандер». Об этом сообщает telegram-канал Mash.