«Из Турции — в СИЗО»: Блогера Никиту Ефремова задержали в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево задержали блогера и предпринимателя Никиту Ефремова. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash».
Ефремов прибыл из Турции, и теперь ему инкриминируют финансирование запрещённой в России организации ФБК*. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы. Отмечается, что в октябре 2023 года, у блогера возникли проблемы с законом из-за его бизнеса: в его сникершопах в Москве и Петербурге прошли обыски.
Предпринимателя обвиняли в продаже поддельных кроссовок известных брендов. После скандала он уехал в США, где планировал остаться на постоянное жительство. Сейчас Ефремов находится под мерой пресечения в виде запрета определённых действий.
*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация, признанная в России экстремистской и запрещённая.
