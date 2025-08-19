«Из Турции — в СИЗО»: Блогера Никиту Ефремова задержали в Шереметьево

Достижения.рф

Никиту Ефремова задержали в Шереметьево по обвинению в финансировании ФБК*
В аэропорту Шереметьево задержали блогера и предпринимателя Никиту Ефремова. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash».



Ефремов прибыл из Турции, и теперь ему инкриминируют финансирование запрещённой в России организации ФБК*. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы. Отмечается, что в октябре 2023 года, у блогера возникли проблемы с законом из-за его бизнеса: в его сникершопах в Москве и Петербурге прошли обыски.

Предпринимателя обвиняли в продаже поддельных кроссовок известных брендов. После скандала он уехал в США, где планировал остаться на постоянное жительство. Сейчас Ефремов находится под мерой пресечения в виде запрета определённых действий.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — организация, признанная в России экстремистской и запрещённая.

