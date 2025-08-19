В Екатеринбурге криминальный авторитет Гасанов конфликтовал с вором в законе
В Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов конфликтовал с вором в законе Гией Свердловским. Об этом сообщает URA.RU.
Данный факт выяснился в ходе судебных разбирательств над Гасановым. Последнего обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. О конфликте со Свердловским рассказал засекреченный свидетель.
«Еще есть вор в законе Гия Свердловский. У него с Гасановым, по слухам, был конфликт, его результат мне неизвестен», — рассказал он.
По словам свидетеля, смотрящим Гасанова назначил вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов) в Москве. В его обязанности входил сбор денег с коммерсантов и поддержка воровских традиций. При этом деньгами криминальный авторитет распоряжался по своему усмотрению.
Сам Гасанов все обвинения в свою сторону отрицает и утверждает, что свидетелю сказали дать показания против него. Задержали Марселя еще 11 февраля и обвинили в занятии высшего положения в преступном мире. В СИЗО фигурант заработал еще две уголовки за оскорбление сотрудника учреждения и угрозы.