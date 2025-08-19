В Екатеринбурге криминальный авторитет Гасанов конфликтовал с вором в законе

19 августа 2025, 12:29

Фото: iStock/OlFedv

В Екатеринбурге криминальный авторитет Марсель Гасанов конфликтовал с вором в законе Гией Свердловским. Об этом сообщает URA.RU.





Данный факт выяснился в ходе судебных разбирательств над Гасановым. Последнего обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. О конфликте со Свердловским рассказал засекреченный свидетель.





«Еще есть вор в законе Гия Свердловский. У него с Гасановым, по слухам, был конфликт, его результат мне неизвестен», — рассказал он.