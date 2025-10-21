Блогер подал в суд на «Двач» из-за кражи постов в Telegram и удаления авторства
Автор Telegram-канала «Укиё-э каждый день» Иоан подал иск в Арбитражный суд Москвы против администраторов «Двача». По его словам, представители сообщества без разрешения скопировали два его поста, удалили упоминание об авторстве и добавили собственные вотермарки.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», публикации набрали около 250 тысяч просмотров, а после них в канале появилась реклама. Блогер направил в «Двач» досудебную претензию, но получил ответ, что «нельзя запатентовать буквы и слова русского языка». После этого посты удалили, однако компенсацию за использование материалов Иоану не выплатили.
Теперь он требует взыскать 100 тысяч рублей ущерба, отметив, что потратил свои накопления — предназначенные на поездку в Японию — на оплату адвоката. Аналогичный иск блогер подал и к изданию DTF, где, по его словам, также использовали его контент без согласия.
