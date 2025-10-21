Блогер подал в суд на «Двач» из-за кражи постов в Telegram и удаления авторства

21 октября 2025, 15:10

Фото: iStock/Penderev

Автор Telegram-канала «Укиё-э каждый день» Иоан подал иск в Арбитражный суд Москвы против администраторов «Двача». По его словам, представители сообщества без разрешения скопировали два его поста, удалили упоминание об авторстве и добавили собственные вотермарки.