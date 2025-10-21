Число отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии выросло до 121
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121, госпитализированы 67 человек
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
Согласно информации ведомства, госпитализированы 67 человек, из них 40 детей.
В Улан-Удэ 19 октября зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, все пострадавшие ели готовые блюда от ООО «Восток», приобретенные в магазинах «Николаевский». Следователи возбудили уголовное дело.
