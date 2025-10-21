Российская медсестра выбросила из окна больницы гранату
В Новосибирске медсестра выбросила гранату из окна городской больницы. Об этом сообщает региональный новостной канал NGS.ru.
Инцидент произошёл вечером 20 октября. Около 22:13 на территории одной из городских больниц сработала кнопка тревожной сигнализации. На вызов оперативно прибыли сотрудники спецслужб и частного охранного предприятия.
Они осмотрели территорию и обнаружили у пандуса для машин скорой помощи предмет, который внешне напоминал боевую гранату. Специалисты быстро установили, что устройство не представляет опасности — это макет страйкбольной гранаты.
Как выяснилось, одну из медсестёр учреждения этим предметом ранее одарил хирург, работающий в той же больнице. Девушка решила избавиться от подарка и выбросила его в окно.
