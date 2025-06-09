Блогер Портнягин вернул управление над своим элитным клубом для бизнесменов
Известный предприниматель и основатель проекта «Трансформатор» Дмитрий Портнягин смог вернуть свое управление над элитным клубом для бизнесменов. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, речь идет об ООО «Клуб 500», курирующем элитный клуб для бизнесменов с тем же названием. Известно, что в 2024 году Портнягин, проходя по делу о неуплате налогов и отмывании денег, формально передал управление топ-менеджеру клуба Алене Клычниковой. 4 июня он вернул руководство активом.
Напомним, Портнягина вместе с супругой и партнером Алексеем Николаевым обвиняют в отмывании денег, полученных преступным путем. Ближайшее судебное заседание состоится 18 июня.
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