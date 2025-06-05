Анастасия Ивлеева свободна от претензий ФНС
Популярная блогерша Анастасия Ивлеева полностью погасила все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Ранее сообщалось о погашении одного из долгов в размере 3,8 миллиона рублей в августе 2024 года. Напомним, в мае прошлого года у Ивлеевой обнаружили задолженность перед налоговой в размере более 11 миллионов рублей.
ФНС заблокировала счета блогерши, арестовала ее автомобиль Lamborghini Urus и запретила выезд из России. В июле 2023 года Ивлеева выплатила 11,3 миллиона рублей, погасив основной долг, а теперь закрыла и все остатки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник агентства подтвердил отсутствие у Ивлеевой каких-либо налоговых задолженностей.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
Читайте также: