Анастасия Ивлеева свободна от претензий ФНС

05 июня 2025, 11:04

Блогерша Анастасия Ивлеева полностью обнулила долги перед ФНС

Анастасия Ивлеева ( Фото: Instagram* @agentgirl )

Популярная блогерша Анастасия Ивлеева полностью погасила все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Ранее сообщалось о погашении одного из долгов в размере 3,8 миллиона рублей в августе 2024 года. Напомним, в мае прошлого года у Ивлеевой обнаружили задолженность перед налоговой в размере более 11 миллионов рублей.