SHOT: певица Земфира* задолжала российской налоговой 733 000 рублей

09 июня 2025, 09:48

Земфира Рамазанова* (Фото: Instagram**/zemfiralive)

Певица Земфира* задолжала российской налоговой 733 тысячи рублей. Также приставы разыскивают артистку из-за долга за капремонт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.