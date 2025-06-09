SHOT: певица Земфира* задолжала российской налоговой 733 000 рублей
Певица Земфира* задолжала российской налоговой 733 тысячи рублей. Также приставы разыскивают артистку из-за долга за капремонт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, в России у уехавшей рок-исполнительницы осталось действующее ИП в области искусства, а также нежилое помещение площадью 134 квадратных метра в подвале дома на улице 5-й Магистральной в Москве. Она использовала его в качестве студии звукозаписи. Однако, по словам жильцов, помещение давно пустует. Приставы пытаются взыскать с певицы 2,9 тысячи рублей за капремонт в этом доме.
Также отмечается, что летом 2023 года Земфира* переписала свою квартиру на Фрунзенской на Ренату Литвинову, с которой вскоре перебралась в Париж.
*Признана иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
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