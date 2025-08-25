Достижения.рф

Блогер Пучков назвал психически больными одну категорию россиян

Блогер Пучков назвал психически нездоровыми людей, медленно переходящих улицу
Дмитрий Пучков / Гоблин (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, заявил, что пешеходы, намеренно замедляющие шаг при переходе дороги, страдают психическими расстройствами. Об этом он сообщил в в эфире радио Sputnik.



По мнению Пучкова, такие люди демонстрируют своё мнимое превосходство над водителями, которые обязаны их пропускать. Он подчеркнул, что речь идёт не о людях с ограниченными возможностями, а о тех, кто преднамеренно идёт медленно, не испытывая объективных трудностей при движении.

Ранее Пучков уже выступал с резонансными высказываниями о психическом здоровье, заявив, что представителям некоторых профессий, включая журналистов, необходимо проходить регулярную психиатрическую проверку.

Анастасия Чинкова

