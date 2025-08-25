Блогер Пучков назвал психически больными одну категорию россиян

25 августа 2025, 20:41

Блогер Пучков назвал психически нездоровыми людей, медленно переходящих улицу

Дмитрий Пучков / Гоблин (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, заявил, что пешеходы, намеренно замедляющие шаг при переходе дороги, страдают психическими расстройствами. Об этом он сообщил в в эфире радио Sputnik.