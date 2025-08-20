Женщины Сальвадора шокируют русских мужчин особенностями тела

20 августа 2025, 04:19

Марина Ершова рассказала о миниатюрности и огненном характере сальвадорок

Фото: Istock/Raul Llopis Martin

Российская путешественница Марина Ершова, побывавшая в Сальвадоре, описала местных женщин как способных вызвать культурный шок у неподготовленного русского мужчины. Первое, что бросилось в глаза путешественнице — их миниатюрность:





«После русских девушек на каблуках сальвадорки кажутся куклами. Рост 150–155 сантиметров, худенькие, но бедра — как будто их рисовал художник с любовью к формам».