Женщины Сальвадора шокируют русских мужчин особенностями тела
Марина Ершова рассказала о миниатюрности и огненном характере сальвадорок
Российская путешественница Марина Ершова заявила, что внешность и привычки женщин Сальвадора могут вызвать культурный шок у русского мужчины, отметив их миниатюрность, ухоженность и традиционное отношение к семье.
Российская путешественница Марина Ершова, побывавшая в Сальвадоре, описала местных женщин как способных вызвать культурный шок у неподготовленного русского мужчины. Первое, что бросилось в глаза путешественнице — их миниатюрность:
«После русских девушек на каблуках сальвадорки кажутся куклами. Рост 150–155 сантиметров, худенькие, но бедра — как будто их рисовал художник с любовью к формам».Характер у латиноамериканских женщин, по словам Ершовой, огненный. Они умеют поставить на место мужчину так, «что он почувствует себя табуреткой». В одежде сальвадорки предпочитают комфорт: обтягивающие джинсы, легинсы и футболки без каблуков, но почти всегда с идеальным маникюром, ухоженными волосами и длинными ресницами.
Отдельно блогерша отметила традиционное отношение к семье: женщины в Сальвадоре привыкли рожать детей очень рано. 18 лет и уже с коляской — обычное дело. А бабушки тут молодые, бодрые и с айфоном. Объясняется просто: семья — главное, а общество этого не осуждает. Еще одна характерная черта — привычка всегда улыбаться, даже при проблемах, что создает резкий контраст с угрюмыми лицами русских людей.