Путин подарил мотоциклисту с Аляски Марку Уоррену новый «Урал»

18 августа 2025, 06:24

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Президент России Владимир Путин подарил новый мотоцикл «Урал» жителю Аляски Марку Уоррену. Подарок был передан через российских дипломатов. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.





Уоррен из Анкориджа ранее столкнулся с трудностями в обслуживании своего старого «Урала» из-за антироссийских санкций, которые ограничили доступ к запчастям. После телерепортажа о его ситуации представители российской дипмиссии разыскали американца и вручили ему новый мотоцикл.





«Я лишился дара речи. Это потрясающе. Большое спасибо», — поблагодарил мотоциклист.