Путин подарил мотоциклисту с Аляски Марку Уоррену новый «Урал»
Президент России Владимир Путин подарил новый мотоцикл «Урал» жителю Аляски Марку Уоррену. Подарок был передан через российских дипломатов. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Уоррен из Анкориджа ранее столкнулся с трудностями в обслуживании своего старого «Урала» из-за антироссийских санкций, которые ограничили доступ к запчастям. После телерепортажа о его ситуации представители российской дипмиссии разыскали американца и вручили ему новый мотоцикл.
Советник-посланник посольства РФ в США Алексей Леденев подчеркнул, что транспортное средство является личным подарком российского президента.
Сам Марк Уоррен отметил, что новый мотоцикл работает плавнее и комфортнее предыдущего, отличается более точным управлением и произвел на него сильное впечатление.
«Я лишился дара речи. Это потрясающе. Большое спасибо», — поблагодарил мотоциклист.Житель Аляски охарактеризовал подарок как «просто великолепный».