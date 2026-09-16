Блогер Reeflay ищет вторую половинку после срока из-за смерти девушки

16 сентября 2026, 15:48

Shot: стример Reeflay сидит на сайтах знакомств после срока из-за смерти девушки

Фото: istockphoto/Urupong

Бывший треш-стример Станислав Решетняк, известный под псевдонимом Reeflay, вновь оказался в центре внимания. Его анкеты обнаружились на сайтах знакомств, пишет SHOT.





По информации СМИ, в одном из профилей Решетняк указывает, что ищет только реальные встречи, а в другом — что проживает в Амстердаме. На анкеты обратили внимание российские пользовательницы, осведомленные о его прошлом. Они начали предупреждать других девушек и массово жаловаться на профили.



