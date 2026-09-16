Блогер Reeflay ищет вторую половинку после срока из-за смерти девушки
Shot: стример Reeflay сидит на сайтах знакомств после срока из-за смерти девушки
Бывший треш-стример Станислав Решетняк, известный под псевдонимом Reeflay, вновь оказался в центре внимания. Его анкеты обнаружились на сайтах знакомств, пишет SHOT.
По информации СМИ, в одном из профилей Решетняк указывает, что ищет только реальные встречи, а в другом — что проживает в Амстердаме. На анкеты обратили внимание российские пользовательницы, осведомленные о его прошлом. Они начали предупреждать других девушек и массово жаловаться на профили.
«Один аккаунт уже заблокировали, но на другом сайте анкета Reeflay пока остаётся активной», — говорится в публикации.Решетняк стал фигурантом уголовного дела после скандального треш-стрима. Во время эфира он издевался над своей возлюбленной за денежные донаты от зрителей, а затем выгнал её на балкон без тёплой одежды. Позже блогер обнаружил тело женщины на том же балконе, однако не прервал трансляцию до приезда медиков, которые констатировали смерть. Решетняка обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшей. В 2021 году суд приговорил его к шести годам лишения свободы.