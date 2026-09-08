Необычная диета убила знаменитую блогершу

08 сентября 2026, 14:14

Toutiao: Фудблогерша Инъин получила гипокалиемию и умерла на фоне диеты

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Популярная китайская блогерша Инъин, известная своими видео в формате мукбанг, ушла из жизни в возрасте 24 лет. Информация о трагедии появилась на платформе toutiao.com.