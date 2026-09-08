Необычная диета убила знаменитую блогершу
Популярная китайская блогерша Инъин, известная своими видео в формате мукбанг, ушла из жизни в возрасте 24 лет. Информация о трагедии появилась на платформе toutiao.com.
Девушка приобрела широкую известность благодаря роликам, в которых поглощала на камеру большие порции жирной и соленой пищи. Ее рацион отличался высоким содержанием масла и соли, что в итоге пагубно сказалось на здоровье.
По данным источников, причиной смерти стала остановка сердца, спровоцированная тяжелой гипокалиемией — критическим снижением уровня калия в крови. К развитию опасного состояния привели не только пищевые привычки блогерши, но и хронический недосып, а также интенсивный рабочий график без полноценного отдыха. Известно, что за несколько дней до трагедии Инъин уже проходила госпитализацию в связи с пониженным содержанием калия в организме, однако, несмотря на предупреждение врачей, продолжила вести привычный образ жизни.
Калий является жизненно важным микроэлементом, участвующим в работе всех систем человеческого тела — сердечно-сосудистой, мышечной и нервной. Минерал регулирует водно-солевой баланс и влияет на уровень артериального давления. Как дефицит, так и переизбыток калия способны вызывать серьезные нарушения в работе сердца и нервной системы, что в особо тяжелых случаях может привести к летальному исходу. История Инъин стала очередным предупреждением для поклонников экстремальных пищевых челленджей о том, что погоня за контентом может иметь фатальные последствия для здоровья.
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