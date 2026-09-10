Блогер из Москвы показала данные паспорта в соцсетях и стала жертвой мошенников
Москвичка Валерия стала жертвой телефонных мошенников. Причиной послужил ролик, который она опубликовала в соцсетях, сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Девушка готовилась к перелёту из Москвы в Краснодар и записала короткое видео для близких. В кадр попали билет авиакомпании «Победа» с личными данными Валерии и разворот её паспорта, где были видны серия, номер и город выдачи документа. Видео блогер сразу разместила в интернете.
Спустя месяц ей поступил звонок якобы от магазина алкогольной продукции: собеседники сообщили о якобы оформленной доставке и попросили продиктовать код из СМС. Девушка выполнила просьбу, а злоумышленники получили возможность похитить аккаунт жертвы на Госуслугах.
Затем Валерии начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками «службы поддержки». Они «предупреждали» о взломе личного кабинета и попутно пытались выяснить, в каких банках девушка обслуживается. Только тогда москвичка осознала, что имеет дело с аферистами. Чтобы восстановить доступ к Госуслугам, Валерия обратилась в МФЦ. Кроме того, она подала заявление в полицию.
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