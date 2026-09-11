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Минюст исключил блогера Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Евгений Понасенков (Фото: Instagram* @evgenii_ponasenkov)

Министерство юстиции России приняло решение исключить блогера Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Ведомство опубликовало обновленный перечень на своём официальном сайте.



Минюст отменил своё прежнее решение. 1 апреля 2022 года Министерство внесло Понасенкова в список иностранных агентов. С тех пор блогер числился в этом реестре.

«В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключён Е. Н. Понасенков», — гласит новая запись в перечне.
Понасенков — российский блогер и публицист. Он ведёт YouTube-канал и публикует материалы на исторические и общественно-политические темы. Отмечается, что сам мужчина не сразу поверил в новость об исключении.

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Ольга Щелокова

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