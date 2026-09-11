Минюст исключил блогера Евгения Понасенкова из реестра иноагентов
Министерство юстиции России приняло решение исключить блогера Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Ведомство опубликовало обновленный перечень на своём официальном сайте.
Минюст отменил своё прежнее решение. 1 апреля 2022 года Министерство внесло Понасенкова в список иностранных агентов. С тех пор блогер числился в этом реестре.
«В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключён Е. Н. Понасенков», — гласит новая запись в перечне.Понасенков — российский блогер и публицист. Он ведёт YouTube-канал и публикует материалы на исторические и общественно-политические темы. Отмечается, что сам мужчина не сразу поверил в новость об исключении.