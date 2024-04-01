Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов

Фото: iStock/ KleverLeveL
Мессенджер Telegram запустил монетизацию, говорится на сайте мессенджера. Теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тыс. будут получать 50% дохода от рекламы, которая публикуется в них.
Однако для россиян монетизация на данный момент недоступна, так как для совершения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON, который недоступен пользователям из России. Он также недоступен на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах.
Вывод денег станет доступен авторам каналов в ближайшие недели на платформе Fragment. Доход по программе монетизации можно будет вывести без комиссии или же направлять его на оплату рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.
Ранее создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется почти в 100 новых странах.
Читайте также:
Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов
Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам
Telegram оценили в 30 миллиардов долларов перед возможным IPO
Вывод денег станет доступен авторам каналов в ближайшие недели на платформе Fragment. Доход по программе монетизации можно будет вывести без комиссии или же направлять его на оплату рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.
Ранее создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется почти в 100 новых странах.
Читайте также:
Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов
Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам
Telegram оценили в 30 миллиардов долларов перед возможным IPO
Ювелина Бернст