Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам

Фото: iStock/napong rattanaraktiya
Тысячи аккаунтов, призывавших к теракту, были навсегда заблокированы, сообщил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, передает РИА Новости.
По его словам, несколько дней назад пользователи подали массовые жалобы на письма с подобными сообщениями от незнакомцев, после чего были приняты необходимые меры.
Он подчеркнул, что мессенджер – не место для спама или призывов к насилию.
Ранее Дуров объявил о новой функции, которая позволит пользователям Telegram ограничивать круг лиц, способных отправлять им личные сообщения.
Читайте также:
Дуров анонсировал новую функцию в Telegram после теракта в «Крокусе»
Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в РФ
Депутат ГД Метелев: Telegram сотрудничает с правоохранительными органами
«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», – сказал Дуров.
Ранее Дуров объявил о новой функции, которая позволит пользователям Telegram ограничивать круг лиц, способных отправлять им личные сообщения.
Читайте также:
Дуров анонсировал новую функцию в Telegram после теракта в «Крокусе»
Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в РФ
Депутат ГД Метелев: Telegram сотрудничает с правоохранительными органами
Александр Климов