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Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам

Дуров: Telegram пресек призывы к терактам и заблокировал тысячи аккаунтов
28 марта 2024, 23:35
Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Тысячи аккаунтов, призывавших к теракту, были навсегда заблокированы, сообщил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, передает РИА Новости.
По его словам, несколько дней назад пользователи подали массовые жалобы на письма с подобными сообщениями от незнакомцев, после чего были приняты необходимые меры.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», – сказал Дуров.


Он подчеркнул, что мессенджер – не место для спама или призывов к насилию.

Ранее Дуров объявил о новой функции, которая позволит пользователям Telegram ограничивать круг лиц, способных отправлять им личные сообщения.

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«Есть результаты»: Лавров – о работе по поручениям Путина после теракта в «Крокусе»
Лавров: Ведется активная работа по поручениям Путина после теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 00:18

Фото: istockphoto / artolympic

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» активно ведется работа по поручению президента Путина, и результаты достигаются достаточно быстро, передает ​«Лента.ру».
Министр согласился с утверждением журналиста о том, что теракт был не локальным, а глобального масштаба, в центре которого находится Россия.

Министр напомнил, что глава государства дал емкую и жесткую оценку произошедшему и дал необходимые поручения следственным органам, Генпрокуратуре и спецслужбам, подчеркнув, что все, кто спланировал, организовал, поддержал и осуществил теракт, понесут суровое наказание.

«Работа ведется активно. Она уже демонстрирует достаточно быстрые результаты. Об этом сообщается ежедневно», – резюмировал Лавров.

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание о мерах, которые необходимо принять после теракта в «Крокус Сити Холле». Он призвал к беспристрастному расследованию для поиска виновных и рассказал о мотивах террористов.

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Генпрокуратура РФ подала иск в отношении «Макфы» и ряда её компаний
28 марта 2024, 23:04

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. Такие данные появились в картотеке Центрального районного суда Челябинска.
Всего ответчиками выступают более трех десятков юрлиц и более десятка физлиц. Предварительное судебное слушание состоится 9 апреля. При этом подробности иска не уточняются.

По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти. Они также нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.

«Макфа» производит макаронные изделия и муку в России, а также - крупы и зерновые хлопья. Всего в ассортименте компании числится более 150 наименований.

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В Подмосковье для участников СВО и их семей заработал сервис «Помощь рядом»
28 марта 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области начал работу новый сервис «Помощь рядом», призванный помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«Регион оказывает всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их родным. Мы запустили удобный навигатор по бесплатной помощи военным – информационный сервис «Помощь рядом», – пояснила Болатаева.
Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, информационный центр расположен на базе центра реабилитации «Ясенки». Это ведущее учреждение региона в сфере социально-медицинской реабилитации участников СВО.

Новый сервис доступен по ссылке.

Он поможет найти не только подходящие меры поддержки, но и удобную дату заезда, ознакомиться с программами реабилитации, сотрудниками центра, получить ответы на другие вопросы.

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#московская область
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Дуров анонсировал новую функцию в Telegram после теракта в «Крокусе»
Дуров: пользователи из России смогут ограничивать круг тех, кто может писать им
28 марта 2024, 22:48

Фото: iStock/Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что уже с начала следующей недели у российских пользователей соцсети появится возможность ограничивать круг лиц, которые могут писать им сообщения.
Он пояснил, что четыре дня назад российские пользователи Telegram начали сообщать о спам-рассылках с призывами совершить теракт. Тогда было предотвращено множество подобных рассылок, а все пользователи, участвующие в данном флешмобе, были навсегда заблокированы.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Telegram не является местом, где можно призывать к насилию.

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#теракт
#роскомнадзор
#пользователи
#telegram
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Фаевская призвала защитить права потребителей при использовании искусственного интеллекта
28 марта 2024, 22:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В подмосковном главке Роспотребнадзора прошёл Межведомственный консультативный совет по защите прав потребителей. Участники обсудили защиту их прав при пользовании технологиями искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
«Искусственный интеллект развивается очень быстрыми темпами, затрагивая практически все сферы жизни. Необходимо разработать и внедрить в каждую сферу правоотношений строгие правила оценки результатов ИИ, чтобы избежать негативных последствий», – сказала Фаевская.
Участники заседания предупредили о потенциальных опасностях, который несёт искусственный интеллект для потребителей. Компании и организации, занимающиеся его разработкой, должны обеспечивать безопасность потребителей. Для этого нужно ввести строгие стандарты безопасности, повысить уровень защиты персональных данных.

Девизом Всемирного дня прав потребителей в 2024 году стала тема «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». В его рамках при участии помощников уполномоченного состоялось 13 просветительских мероприятий. В них участвовали 440 человек.

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#подмосковье
#московская область
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Тракториста из Люберец наградили за тушение горящих контейнеров
28 марта 2024, 22:10

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Региональный оператор Группы ЭкоЛайн по обращению с твёрдыми коммунальными отходами наградил тракториста Салохидина Зайнабидинова, потушившего горящие контейнеры. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства ЖКХ, которое курирует деятельность оператора.
«Неизвестные подожгли контейнеры на территории ЖК «Люберцы» на ул. Камова. Существовала опасность для близлежащих домов, а ущерб мог достигнуть масштабных размеров. Однако тракторист УК «Самолёт-Сервис» Зайнабидинов оперативно потушил пожар с помощью своей техники. Набирая в ковш воду из лужи, он остановил распространение огня и спас контейнерную площадку от полного выгорания», – говорится в сообщении.
Героя наградили подарочным сертификатом и благодарственным письмом от руководства компании.

Как рассказали в министерстве, региональные операторы регулярно сталкиваются с поджогами контейнеров. За год данные по потере ёмкостей в результате пожара могут достигать сотен. Только в городском округе Люберцы уже пострадали 46 баков, в Клину – 59 ёмкостей для сухих и смешанных отходов.

Между тем умышленный поджог контейнеров влечёт возбуждение уголовного дела. Наказание предполагает до пяти лет лишения свободы. За поджог по неосторожности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

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#московская область
#подмосковье
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Симоньян рассказала, что могла быть в «Крокусе» в момент теракта
28 марта 2024, 21:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что должна была находиться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Об этом она рассказала в авторской программе «Ч.Т.Д» в Telegram-канале Кеосаян daily.
У Симоньян была назначена встреча в ресторане. Однако заведений с таким названием несколько, и одно из них как раз находится в здании концертного зала. Однако журналистка и её коллеги не поняли друг друга и приехали в разные места.

Так, её коллеги прибыли в «Крокус», а Симоньян в это время, опаздывая, ехала в другой ресторан. Но в итоге было принято решение встретиться в изначально запланированном месте и группа коллег журналистки покинула «Крокус». Как только они в полном составе сели в новом ресторане, начали поступать сообщения о теракте.

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#теракт
#крокус сити холл
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#ресторан
#журналист
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В Петербурге планируется монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота
28 марта 2024, 20:56

Фото: iStock/Rancic Aleksandar

В Санкт-Петербурге начнут монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота.
Отмечается, что сами работы начнутся в мае, а завершатся осенью.

«Основная сложность в работе с акротериями, состоящими из 45 и 39 элементов, – это то, что кроме реставрации их нужно между собой собрать. Для них мы изготовили новые каркасы из нержавеющего материала, которые мы должны монтировать на памятник. До начала реставрации они были сделаны из чёрного металла, находились в неудовлетворительном состоянии», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» заместитель генерального директора реставрационной мастерской Христина Шумилова.

Ранее сообщалось, что Дворец спорта «Арсенал» для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо возводят на 1-й Железнодорожной улице в подмосковном Можайске, в настоящее время строительная готовность составляет более 93%.

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#реставрация
#санкт-петербург
#работа
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В ЛНР похоронили женщин, погибших во время теракта в «Крокусе»
Пасечник: двух женщин, погибших при теракте в «Крокусе», похоронили в ЛНР
28 марта 2024, 20:32

Фото: iStock/dragana991

В ЛНР похоронили двух женщин, погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Леонид Пасечник.
Отмечается, что похоронили Наталью и Светлану Бондарь в посёлку Краснореченское Кременского муниципального округа.

По словам Пасечника, несмотря на то, что обе женщины последнее время проживали в Подмосковье, их семья приняла решение похоронить их в родном посёлке.

Глава региона добавил, что оказал семье погибших помощь в организации похорон, а также выразил им свои глубочайшие соболезнования.

Ранее мэр Кременной Вячеслав Третьяков заявил, что администрация готова оказать финансовую и моральную поддержку семье погибших женщин.

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