Перечислены максимально полезные грибы

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Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что максимально богатыми витаминами грибами считаются белые грибы и вешенки.
«Грибы являются источником витамина D, необходимого для регуляции обмена кальция и фосфора в организме человека и влияющего на иммунитет. Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витамина D», — добавил в беседе с Газета.ру Куликов.
Также, по его словам, грибы содержат «витамин красоты» (В: В2) и элемент, положительно влияющий на сердечно-сосудистую систему (В3).
Ранее сообщалось, что грибы, относящиеся к редкому виду ежовик коралловидный, стали попадаться в лесах Московской области после обильных июльских дождей.
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Мелисса Тимофеева