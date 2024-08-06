В Подмосковье предупредили о миллионных штрафах за сбор краснокнижных грибов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В подмосковном Минэкологии рассказали, какие виды грибов в регионе разрешены для сбора, а какие стоит оставить в лесу. В Подмосковье начался сезон активной «тихой охоты», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ответственность, предусмотренная за такое нарушение, как срывание краснокнижных видов, разнится в зависимости от того, кто, в каком количестве и для каких нужд собрал редкие грибы, а также в какую именно Красную книгу они занесены», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Он напомнил, что в Красную книгу Московской области занесено 27 видов грибов, два из которых также находятся в Красной книге России. Это саркосома шаровидная и спарассис курчавый.
Как напомнили в Министерстве, за сбор и уничтожение видов, занесённых в Красную книгу России, предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Для граждан он составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс.; для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.
За сбор и уничтожение редких видов, занесённых в Красную книгу Московской области, предусмотрено административное наказание. Для граждан это штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс.
Повторное совершённое в течение года административное правонарушение влечёт наложение ещё более крупных административных штрафов.
Подробную информацию о видах, включённых в Красную книгу Московской области, можно найти на сайте.
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Лора Луганская