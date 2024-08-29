Хирург Умнов раскрыл опасность шампиньонов

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что шампиньонами люди травятся крайне редко, однако такой риск есть, в частности, грибы могут накапливать в себе загрязнения почв.
«Шампиньоны из-за загрязнения почвы при их выращивании могут накапливать токсины. Риск отравлений может быть связан с порчей продукта при хранении — грибы чернеют, становятся склизкими, появляется неприятный запах. В целом употребление в пищу сырых шампиньонов не запрещено, но каждый гурман должен понимать, что есть риск отравиться», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что максимально богатыми витаминами грибами считаются белые грибы и вешенки.
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Мелисса Тимофеева