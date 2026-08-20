Блогер Цуканов назвал НЛО главной угрозой для военных баз США

20 августа 2026, 11:31

Фото: iStock/SVproduction

Неопознанные летательные объекты представляют серьезную опасность для американских военных баз. Такое мнение выразил руководитель общественного союза «Советский космос», блогер Максим Цуканов.





Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал серьезно воспринимать сведения об НЛО над военными объектами и не относиться к этой теме как к теории заговора.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Цуканов подчеркнул, что речь идет не об инопланетянах и летающих тарелках, а объектах, которые не удалось распознать. Это могут быть БПЛА, какие-то атмосферные явления или что-то другое.





«И это нужно изучать, чтобы обезопасить свое государство. Когда НЛО становится опознанным объектом, мы просто классифицируем — либо это какое-то природное явление, либо это беспилотник, либо какой-то космический аппарат, метеор, что угодно. То есть таких вещей много», — отметил Цуканов.