Пентагон рассекретил новые файлы по делу о падении НЛО с человеческим телом в Бразилии

08 августа 2026, 05:30

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В США обнародовали новые секретные материалы по делу о падении неопознанного летающего объекта (НЛО) в Бразилии, внутри которого находилось человеческое тело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные Пентагоном документы и видео.