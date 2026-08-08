Пентагон рассекретил новые файлы по делу о падении НЛО с человеческим телом в Бразилии
В США обнародовали новые секретные материалы по делу о падении неопознанного летающего объекта (НЛО) в Бразилии, внутри которого находилось человеческое тело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные Пентагоном документы и видео.
Согласно публикации, в ноябре 1963 года в бразильском штате Баия, в муниципалитете Конди, рухнула загадочная металлическая сфера, оставившая после себя четырёхметровую воронку. У объекта были похожие на окна отверстия с толстым стеклом, при этом внутри НЛО находилось тело человека в плотной одежде с непонятными надписями. Их так и не удалось расшифровать.
Напомним, что Соединенные Штаты начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом документы по НЛО ещё в мае – с тех пор в открытом доступе появились десятки фото, видео и показаний свидетелей. Пентагон все еще держит свое обещание выкладывать новые файлы с периодичностью в несколько недель.
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