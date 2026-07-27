НЛО видели в Челябинской области
В Челябинской области, в районе города Кыштым, местные жители стали свидетелями появления ярко-оранжевого неопознанного летающего объекта. Необычное свечение заметили в небе неподалеку от озера Анбаш, пишет SHOT.
По словам горожан, объект завис в одной точке примерно на десять минут, после чего внезапно и бесследно исчез. Происшествие уже заинтересовало уфологов, которые не исключают его связь с давней историей о внеземных контактах в этой местности.
Многие кыштымцы уверены, что в районе озера существует некая база или космодром для пришельцев. Эта легенда берет начало в 1996 году, когда пожилая местная жительница с психическим расстройством обнаружила в лесу существо ростом около 25 сантиметров. Женщина принесла находку домой, назвала ее Алешенькой и ухаживала за ней, а соседи позже подтверждали, что видели этого гуманоида.
После госпитализации пенсионерки в ее доме нашли мумифицированное тело. Однако уголовное дело не возбудили, так как экспертиза не признала останки человеческими. Загадочная мумия какое-то время хранилась в холодильнике у следователя Владимира Бендлина, но впоследствии бесследно исчезла. Скептики же по-прежнему считают эту историю не более чем городским мифом.
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