НЛО видели в Челябинской области

27 июля 2026, 11:37

SHOT: в Кыштыме заметили оранжевый НЛО

Фото: istockphoto/ursatii

В Челябинской области, в районе города Кыштым, местные жители стали свидетелями появления ярко-оранжевого неопознанного летающего объекта. Необычное свечение заметили в небе неподалеку от озера Анбаш, пишет SHOT.