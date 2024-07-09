Блогер Цуканов заявил о необходимости российской орбитальной станции

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Руководитель Общественного союза «Советский космос», блогер Максим Цуканов заявил, что собственная орбитальная станция поможет России развиваться в сфере космоса, строить новые космические корабли, а также развивать способность полётов до Луны и Марса.
«Для того, чтобы двигаться дальше к Луне и к Марсу нам нужна инфраструктура на орбите. Если мы хотим развиваться дальше, нам надо собирать тяжёлые межпланетные корабли ТМК на орбите. Для этого нам нужны постоянно действующие орбитальные станции, стапеля, большие верфи. С земли ничего отправить, кроме как к Луне, нормально не получится», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Цуканов.Ранее в подмосковных Химках провели встречу с лётчиком-космонавтом, единственной женщиной в отряде Роскосмоса Анной Кикиной.
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Мелисса Тимофеева