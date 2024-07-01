Космонавт Кикина рассказала химчанам о полёте на МКС и подготовке к нему

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках провели встречу с лётчиком-космонавтом, единственной женщиной в отряде Роскосмоса Анной Кикиной. Пресс-конференцию организовало Научно-производственное объединение имени Лавочкина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере. Анна рассказала гостям о своей жизни, профессиональном пути, подготовке к полётам и пребывании на Международной космической станции. Космонавт раскрыла, как проводят отбор в отряд Роскосмоса, как прошёл полёт в составе экипажа космического корабля Crew Dragon, как устроена жизнь на МКС, чем отличаются российский и американский сегменты», – говорится в сообщении.Также Кикина поделилась опытом наземного эксперимента по моделированию дальних полётов в космос SIRIUS, в котором она участвовала в 2017 году. Участники проекта моделировали условия длительного пилотируемого космического полёта, чтобы изучить влияние изоляции и ограниченного пространства космического корабля на психологическое и физиологическое состояние экипажа. Для этого понадобилась 17-суточная имитации полёта на Луну.
«Я участвовала в первом этапе эксперимента. Воспринимаю его как тренировку своего космического полёта. Там максимально, насколько это возможно, были реализованы все условия. Замкнутая среда обитания, питание, соблюдение гигиены – всё было как на станции. График работы оказался очень плотным: он был насыщен исследованиями, часть из которых я повторила на МКС», – поделилась космонавт.Девушка провела на Международной космической станции 157 суток. Она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. Свой первый космический полёт Анна ждала 10 лет – именно столько продолжалась её подготовка в отряде российских космонавтов.
Весной этого года за мужество и героизм, проявленные во время длительной космической экспедиции на МКС, Владимир Путин присвоил Анне Кикиной звание Героя России.
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Лора Луганская