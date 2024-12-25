Блогер Влад Кобяков вручил в Подмосковье новогодние подарки маленьким пациентам

Фото: Екатерина Агеева
Блогер Влад Кобяков вручил новогодние подарки маленьким пациентам Детского центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Там проходит акция «Ёлка желаний», сообщает телеграм-канал «Мы – будущее».
«Дети оставили на праздничном дереве шары-записки с новогодними мечтами. Одну из них воплотил известный блогер. Полуторагодовалый Вадим находится в реабилитационном центре в Лобне. Мальчик любит музыкальные игрушки. Влад Кобяков встретился с мальчиком, поздравил его с Новым годом, подарил большой музыкальный автобус и интерактивную доску для рисования», – говорится в сообщении.
Фото: Влад Кобяков
Подарки получили и другие ребят из центра.
Фото: Влад Кобяков
В Детском областном клиническом центре в Красногорске лечатся дети со всего Подмосковья и из других регионов России. Сейчас там проходит акция «Ёлка желаний». На наряженной ёлке ребята оставили свои новогодние желания.
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