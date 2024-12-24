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Президент России Владимир Путин исполнил желание девочки из Белгородской области Маргариты Руцинской: она мечтает стать пилотом.
«Путин поговорил с Маргаритой Руцинской, <…> пожелание которой Путин снял с «ёлки желаний». Девочка мечтает стать лётчиком, она хотела полетать», — цитирует слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.Он отметил, что народный артист РФ Леонид Якубович помог воплотить в жизнь мечту девочки.
Как рассказал Песков, Маргарита полетала на вертолёте, потом каталась в симуляторе самолёта Superjet в сопровождении руководства компании «Аэрофлот».
Он добавил, что своими впечатлениями девочка поделилась с Владимиром Путиным.
Глава государства запустил всероссийскую акцию «Ёлка желаний» 5 декабря. Её организовало Движение Первых при поддержке «Росмолодёжь. Добро».
С новогодней ёлки, установленной в «Манеже», Путин снял три открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — это Маргарита Ружицкая, Таисия Леонова из Московской области, она получит в подарок от президента возможность побывать на репетиции ансамбля народного танца им. И. Моисеева, и Арина Порхал из Донецкой Народной Республики, девочка благодаря главе государства сможет посетить Санкт-Петербург.
Участие Путина в акции «Ёлка желаний» уже стало традицией. Ежегодно он снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.
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Анастасия Ларина