Николай Басков стал участником акции «Ёлка желаний» в Подмосковье

Николай Басков (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)
Народный артист России Николай Басков принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»: он стал новогодним волшебником для нескольких ребят, проходящих лечение в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске.
С ёлки, установленной в клинике, певец снял несколько записок, на которых дети написали, какой подарок хотят на Новый год, и исполнил их мечты.
В рамках акции артист приобрёл подарки для пяти ребят. Шестилетней Ане он лично вручил игрушечную кошку и кофточку для куклы.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
А остальным подарки от Николая Баскова передали волонтёры: набор Lego — семилетней Ксении, игрушечный трактор — шестилетнему Рабадану, игрушечный автомат — девятилетнему Дамиру и коллекционную фигурку — 14-леней Саше.
Николай Басков также пожелал ребятам здоровья, а врачам — достижения всех поставленных целей.
Акцию «Ёлка желаний» организовало «Движение Первых». Старт её дал президент России Владимир Путин 5 декабря.
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«Мне кажется, что для детей самое главное — это не сам факт получения подарка, а именно исполнение желания. Я мечтал в детстве о железной дороге. Помню, когда на Новый год мне её не подарили, у меня был период какой-то детской депрессии, потому что я так хотел получить этот подарок. Слава богу, потом родители подарили мне его на день рождения. Было столько эмоций!» — поделился воспоминанием Николай Басков с 360.ru.
В рамках акции артист приобрёл подарки для пяти ребят. Шестилетней Ане он лично вручил игрушечную кошку и кофточку для куклы.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
А остальным подарки от Николая Баскова передали волонтёры: набор Lego — семилетней Ксении, игрушечный трактор — шестилетнему Рабадану, игрушечный автомат — девятилетнему Дамиру и коллекционную фигурку — 14-леней Саше.
Николай Басков также пожелал ребятам здоровья, а врачам — достижения всех поставленных целей.
Акцию «Ёлка желаний» организовало «Движение Первых». Старт её дал президент России Владимир Путин 5 декабря.
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Лев Каштанов