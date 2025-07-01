Блогер Wylsacom погасил долг перед ФНС в размере 2,6 млн рублей

01 июля 2025, 12:44

Фото: iStock/blinow61

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) погасил все долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, накануне Петухов имел непогашенную задолженность перед ФНС в размере 467 тысяч рублей.





«О том, что техноблогер должен ФНС 2 млн 648 тыс. руб., стало известно в начале мая. С чем была связана столь внушительная недоимка, не сообщается», — говорится в статье.