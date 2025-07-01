Блогер Wylsacom погасил долг перед ФНС в размере 2,6 млн рублей
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) погасил все долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, накануне Петухов имел непогашенную задолженность перед ФНС в размере 467 тысяч рублей.
«О том, что техноблогер должен ФНС 2 млн 648 тыс. руб., стало известно в начале мая. С чем была связана столь внушительная недоимка, не сообщается», — говорится в статье.
На сегодняшний день никаких неоплаченных взысканий на блогере не числится.
Зимой у Петухова было порядка тысячи штрафов на сумму около одного миллиона рублей за нарушение правил дорожного движения. У него есть несколько автомобилей, в том числе Mercedes-Benz AMG G63, BMW M5 Competition и Ford Mustang.