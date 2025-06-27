Санаторий Андрея Малахова задолжал ФНС 2 млн рублей
У санатория телеведущего Андрея Малахова образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Отмечалось, что Малахов владеет контрольным пакетом акций санатория СГК «Изовела». Телеведущий задолжал налоговой два миллиона рублей. Информация о задолженности получена на 10 мая 2025 года.
К слову, чуть больше года назад задолженность была в два раза меньше — миллион рублей, однако ее Малахову удалось погасить.
Ранее Андрей Малахов указал на недостатки своей фигуры после просмотра эфиров ТВ. На светском мероприятии во время беседы с журналистами он признался, что строго оценивает не только результаты съемок, но и внешний вид. По мнению телеведущего, ему нужно похудеть.
До этого Андрей Малахов стал триумфатором премии ТЭФИ, победив в трех номинациях. Он признался, что изначально не собирался посещать церемонию. Как оказалось, причиной стала обида на жюри мероприятия.
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