Задолженность Саши Митрошиной перед налоговой выросла на два миллиона рублей
Долг блогера Митрошиной перед ФНС вырос на 2 млн рублей
Задолженность блогера Александры Митрошиной перед ФНС продолжает стремительно расти. Так, ее финансовые обязательства достигли отметки в 203 миллиона 104 тысячи 887 рублей. Причем два миллиона из этой суммы добавились всего за несколько дней. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
«Долг Митрошиной увеличился на два миллиона меньше чем за неделю», — говорится в публикации.Напомним, блогера задержали 7 марта в Сочи. Спустя три дня ее поместили под домашний арест, который продлится до 24 августа. Девушке грозит до семи лет лишения свободы за отмывание денежных средств в крупном размере.
Ранее стало известно, как арест Митрошиной повлиял на ее отношения с мужем Тимуром Кошкаровым.