Задолженность Саши Митрошиной перед налоговой выросла на два миллиона рублей

30 июня 2025, 17:49

Долг блогера Митрошиной перед ФНС вырос на 2 млн рублей

Саша Митрошина (Фото: Телеграм/mitroshinablogging)

Задолженность блогера Александры Митрошиной перед ФНС продолжает стремительно расти. Так, ее финансовые обязательства достигли отметки в 203 миллиона 104 тысячи 887 рублей. Причем два миллиона из этой суммы добавились всего за несколько дней. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».







«Долг Митрошиной увеличился на два миллиона меньше чем за неделю», — говорится в публикации.