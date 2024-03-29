Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом

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Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Фото документа документ опубликовал глава проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели каких-либо официальных уведомлений о возможности признания певицы Аллы Пугачёвой иноагентом.
Фото: Telegram-канал В. Бородина
Он уточнил, что в настоящее время Пугачёву проверяют. Дальнейшее решение будут принимать контролирующие органы.
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«Читаю сейчас СМИ. Дмитрий Сергеевич Песков прокомментировал ситуацию с Аллой Пугачёвой, что ничего не слышал от властей о признании её иностранным агентом. Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придётся. Других вариантов нет», — написал Бородин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящее время Пугачёву проверяют. Дальнейшее решение будут принимать контролирующие органы.
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Элина Позднякова