Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* за фейки о ВС РФ
Писатель Дмитрий Быков* заочно арестован на два месяца по делу о распространении ложной информации о российской армии, срок ареста начнётся с момента экстрадиции или задержания в России.
Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Быкова*, обвиняемого по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). Поводом стало интервью писателя на YouTube-канале «Популярная политика» в октябре 2023 года, где он обсуждал обстрел села Гроза в Харьковской области.
По версии следствия, в ролике содержится «заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины». Уголовное дело было возбуждено в апреле 2025 года, а в июле МВД объявило писателя в розыск. Параллельно Быков* обвиняется в неисполнении обязанностей иностранного агента — ранее его штрафовали за отсутствие маркировки в соцсетях.
В настоящее время писатель проживает за границей (по данным источников — в США). В 2022 году он был включён в реестр иноагентов, а в 2023-м издательство АСТ прекратило продажу его книг из-за позиции по Украине.
Дмитрий Быков* признан иноагентом в РФ
