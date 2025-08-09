Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* за фейки о ВС РФ

09 августа 2025, 05:34

Дмитрий Быков (Фото: Telegram @t.me/dmibykov)

Писатель Дмитрий Быков* заочно арестован на два месяца по делу о распространении ложной информации о российской армии, срок ареста начнётся с момента экстрадиции или задержания в России.